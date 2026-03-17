Тело унесло на 10 км: третьего пропавшего в Звенигороде ребенка нашли мертвым

Спасатели нашли тело 13-летней девочки, которая пропала вместе с двумя друзьями в подмосковном Звенигороде 7 марта. Длившаяся десять дней масштабная поисковая операция завершена: теперь точно установлено, что все трое подростков погибли, провалившись под лед Москвы-реки. Тела двоих мальчиков нашли ранее. Что известно о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

В Москве-реке найдено тело 13-летней девочки, которая 7 марта пропала в подмосковном Звенигороде вместе с двумя 12-летними друзьями, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«Поисковая операция в Звенигороде завершена. В Москве-реке обнаружено тело девочки. Это невосполнимая утрата. Трудно принять и осознать такую трагедию. Искренне соболезную родным и близким. Разделяем вашу боль», — написал глава округа.

Информацию подтвердили в Следственном комитете России. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольги Врадий, тело девочки нашли в воде примерно в десяти километрах от места, где дети, предположительно, провалились под лед . Для выяснения причины смерти ребенка будут назначены необходимые экспертизы.

Издание MSK1.RU уточняет, что погибшую девочку нашли в районе села Козино с помощью квадрокоптера.

В водолазной группе «Добротворец» сообщили, что, по состоянию на утро 17 марта, в поисковой операции принимали участие представители двух десятков различных организаций — 169 человек, 23 единицы техники, две аэролодки, четыре эхолота, 19 лодок, четыре расчета БПЛА и два кинологических расчета. Ширина Москвы-реки в этом месте — около 60 метров, глубина — до пяти метров, средняя скорость течения 2–3 м/с.

«История, за которой последние дни следил весь регион, получила свое завершение. Тело третьего подростка обнаружено в 9 километрах ниже по течению от места трагедии. Время обнаружения — 15:25 17.03.2026 года. Его подняли на поверхность водолазы отряда «Центроспас» МЧС России», — отметили в «Добротворце».

Хронология трагедии

Трое друзей, 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика, пропали 7 марта во время прогулки в Восточном микрорайоне Звенигорода. Почти сразу стало понятно, что подростки провалились под лед Москвы-реки. Это подтверждали и очевидцы. Спустя несколько дней после начала поисковой операции один рыбак рассказал, что видел тонущих детей: один школьник провалился под лед, двое других пытались его вытащить. Сам он помогать детям не стал, так как, по его словам, находился далеко от места событий, а позвать спасателей не смог из-за отсутствия телефона.

По крайней мере один из детей до последнего пытался выбраться из водоема, сообщала «Российская газета» со ссылкой на главу ПСО №1 «Мособлпожспаса» Сергея Тепленина. По его словам, на льду на протяжении 50 метров спасатели обнаружили следы зацепов рук. Это говорит о том, что ребенок цеплялся за лед, чтобы спастись, но тот был слишком хрупким и выбраться ему не удалось.

Помимо многочисленных водолазных погружений в воды реки и визуальных осмотров местности, спасатели применяли в операции и нестандартные методы, с помощью аэролодок создавая на Москве-реке искусственную волну. Это помогало поднять на поверхность все, что обладает плавучестью, и разгоняло мешающий поискам лед. После этого эхолот видел дно более четко.

Тело первого мальчика нашли 11 марта, его унесло на 800 метров от места, где дети, предположительно, провалились под лед. Второго ребенка обнаружили мертвым еще через два дня, в семи километрах от места трагедии.

Местные жители рассказали «Российской газете», что пропавшие дети дружили с раннего возраста. Их часто видели вместе во дворе, они были воспитанными и вежливыми. «Почему ребята пошли к реке?! В голове не укладывается.... Мамы не пускали их туда даже летом!» — отмечала одна из женщин.

Основная версия случившегося — трагическая случайность: дети вышли на опасный, рыхлый лед в неположенном месте. Однако, по данным aif.ru, существует и другая гипотеза: подростки могли стать жертвами опасного тренда из социальных сетей. Незадолго до ЧП в Звенигороде в соцсетях распространился челлендж, в рамках которого дети на спор перебегали реки по трескающемуся льду или прыгали по дрейфующим льдинам, снимая это на видео.