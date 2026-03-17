Иран заявил о ликвидации на территории Израиля высокопоставленного чиновника

Спецслужбы Ирана ликвидировали высокопоставленного израильского чиновника. Об этом, ссылаясь на Корпус стражей исламской революции (КСИР), сообщает информационное агентство Fars.

В заявлении КСИР говорится, что иранские силы специального назначения провели на территории Израиля успешную операцию по уничтожению члена военно-политического кабинета еврейского государства.

При этом ни имя, ни должность ликвидированного чиновника названы не были.

17 марта сообщалось, что Иран впервые применил против Израиля усовершенствованную баллистическую ракету Haj-Qasem.

В этот же день начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир сообщил о значительных успехах в Иране, способных повлиять на оперативные результаты и цели страны.

До этого Израиль провел масштабную серию ударов по правительственным объектам в Иране.

Ранее в Иране заявили об ударе по целям рядом с офисом Нетаньяху.