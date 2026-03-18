Турист потребовал $100 тыс. от сети мексиканских ресторанов из-за слишком острого соуса

Немецкий турист пытался отсудить $100 тыс. от нью-йоркской закусочной за «слишком острую» сальсу, но проиграл. Также он подал иски к сети супермаркетов и полиции Нью-Йорка, пишет The Guardian.

В августе 2024 года Файсал Манц из Шеммерхофена приехал в Нью-Йорк и посетил популярную сеть ресторанов Los Tacos No. 1 на Таймс-сквер. Мужчина купил три тако, щедро полил их соусом из бара самообслуживания и сразу почувствовал жжение во рту, а его Apple Watch зафиксировали скачки пульса прямо за едой.

Манц обвинил заведение в отсутствии предупреждений, указав, что в его родной Германии острое — редкость, а у него имеются проблемы с ЖКТ, поэтому обычно он избегает перца. В иске, поданном в октябре 2024-го, он просил компенсацию за лечение, страдания и испорченный отпуск. Дело было рассмотрено лишь в феврале этого года.

Федеральный судья Дейл Хо отклонил претензии, так как Манц не сумел доказать халатность ресторана. Судья отметил, что любой разумный человек мог бы найти отзывы о сальсе в интернете или спросить у сотрудников.

Как сообщается, до этого Манц безуспешно судился с супермаркетом Walmart в Нью-Джерси в дискриминации, поскольку для входа в Wi-Fi требовался американский номер телефона, а также потребовал еще $10 млн от полиции Нью-Йорка за их действия в связи с сообщением о нападении на улице. Дело против Walmart было прекращено, а на прошлой неделе он отозвал иск, касающийся действий полиции.

