Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв «Манчестер Сити»

Lee Smith/Reuters

Английский «Манчестер Сити» проиграл испанскому «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась с результатом 1:2. Первый гол в матче забил игрок «Реала» Винисиус Жуниор, который реализовал пенальти на 22-й минуте. «Горожане» сравняли на 41-й минуте, отличился Эрлинг Холанд. На 90+2-й минуте Винисиус забил свой второй мяч в этой игре.

С 20-й минуты английский клуб играл в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Бернарду Силва.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Клеман Тюрпен из Франции.

Первый матч, который состоялся на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершился победой испанской команды со счетом 3:0. Таким образом, «Реал» по сумме двух матчей — 5:1 — вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее «Буде-Глимт» с российским вратарем вылетел из Лиги чемпионов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
