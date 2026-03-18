«Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв «Манчестер Сити»

Английский «Манчестер Сити» проиграл испанскому «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась с результатом 1:2. Первый гол в матче забил игрок «Реала» Винисиус Жуниор, который реализовал пенальти на 22-й минуте. «Горожане» сравняли на 41-й минуте, отличился Эрлинг Холанд. На 90+2-й минуте Винисиус забил свой второй мяч в этой игре.

С 20-й минуты английский клуб играл в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Бернарду Силва.

главным арбитром которого был назначен Клеман Тюрпен из Франции.

Первый матч, который состоялся на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершился победой испанской команды со счетом 3:0. Таким образом, «Реал» по сумме двух матчей — 5:1 — вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

