На Украине сотрудники ТЦК применили силу к инвалиду

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) силой мобилизовали глухонемого мужчину. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Политика Страны».

На опубликованном видео несколько военных в камуфляже и с закрытыми лицами силой затаскивают сопротивляющегося мужчину в микроавтобус. Они при этом игнорируют возмущение местных жителей, утверждающих, что задержанный мужчина является глухонемым инвалидом. По словам сотрудников ТЦК, тот якобы находится в розыске за уклонение от мобилизации.

14 марта сообщалось, что сотрудники ТЦК в Одессе мобилизовали прямо с работы мужчину, у которого дома осталась прикованная к постели мать.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор много раз продлевалась. В январе 2026 года министр обороны страны Михаил Федоров заявил, что число уклоняющихся от службы в стране достигло двух миллионов человек, а количество военнослужащих, самовольно покинувших свои части, составляет около 200 тысяч.

Ранее на Украине толпа напала на сотрудников ТЦК и полиции.