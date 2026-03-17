На Украине сотрудники ТЦК применили силу к инвалиду

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Одессе сотрудники военкомата силой мобилизовали глухонемого гражданина
Shutterstock

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) силой мобилизовали глухонемого мужчину. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Политика Страны».

На опубликованном видео несколько военных в камуфляже и с закрытыми лицами силой затаскивают сопротивляющегося мужчину в микроавтобус. Они при этом игнорируют возмущение местных жителей, утверждающих, что задержанный мужчина является глухонемым инвалидом. По словам сотрудников ТЦК, тот якобы находится в розыске за уклонение от мобилизации.

14 марта сообщалось, что сотрудники ТЦК в Одессе мобилизовали прямо с работы мужчину, у которого дома осталась прикованная к постели мать.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор много раз продлевалась. В январе 2026 года министр обороны страны Михаил Федоров заявил, что число уклоняющихся от службы в стране достигло двух миллионов человек, а количество военнослужащих, самовольно покинувших свои части, составляет около 200 тысяч.

Ранее на Украине толпа напала на сотрудников ТЦК и полиции.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
