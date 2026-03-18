18 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 18 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

18 марта в нашей стране празднуют 12-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Всемирный день переработки отходов напоминает о важности вторичного использования сырья. Православные верующие сегодня чтут икону Божией Матери «Воспитание». Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 18 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 18 марта

* День воссоединения Крыма с Россией

В 2014 году в Крыму провели референдум, на котором большинство жителей полуострова 96,77% в Крыму и 95,6% в Севастополе поддержали его присоединение к России. 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.

В 2015 году вышел закон, согласно которому 18 марта на территории Республики Крым является праздничным и выходным днем. В Севастополе у этого праздника тоже официальный статус, но другое название — День возвращения города Севастополя в Россию.

* Всемирный день переработки отходов

Эта ежегодная экологическая акция была впервые проведена в 2018 году по инициативе фонда Global Recycling Foundation. Так как во многих странах бытовые отходы закапывают на свалках или сжигают, экоактивисты считают важным напомнить о переработке мусора.

В праздничный день по всему миру проводятся лекции о сбережении природных ресурсов и мастер-классы по сортировке отходов. Известно, что сегодня многие компании занимаются вторичным использованием ресурсов и активно привлекают к этому потребителей с помощью маркетинговых акций.

* День Парижской коммуны

Дата, которую отмечают в память о революционных событиях во Франции, объединяет левые движения по всему миру. Она связана с событиями 1871 года, когда восставшие парижане провозгласили власть Парижской коммуны — первого правительства рабочего класса (оно продержалось 72 дня и стало поворотным моментом в истории страны). Традиционно 18 марта считается днем первой пролетарской революции в мировой истории.

* День яичницы

Гурманы и кулинары по всему миру отмечают неофициальный праздник, посвященный одному из самых простых блюд — яичнице. В этот день люди экспериментируют с рецептами, делятся фотографиями блюд. Яйца — уникальный по составу продукт, сочетающий в себе пользу белков и жиров. Но не стоит забывать и о противопоказаниях.

* День рождения электрической бритвы

18 марта 1931 года началось серийное производство электрического бритвенного прибора, изобретенного американцем Джейкобом Шиком​. С тех пор устройство стало неотъемлемой частью повседневной жизни. Революционное изобретение избавило миллионы мужчин от утренней рутины и сделало процесс бритья безопасным и приятным. Современные электробритвы оснащены всевозможными датчиками и «умным» мотором, анализирующим густоту щетины и регулирующим мощность устройства.

Какие праздники отмечаются 18 марта в других странах

Мужской праздник — Монголия. Спустя десять дней после Международного женского дня в Монголии наступает Мужской праздник. Он приурочен ко дню рождения монгольской армии​. 18 марта 1921 года Народно-революционная армия страны одержала первую крупную победу, освободив город Алтан-Булаг от китайского гарнизона. С тех пор дата считается днем создания регулярных монгольских Вооруженных сил.

День победы при Чанаккале — Турция. В этот день турки чтят подвиг своих предков в битве при Чанаккале (Галлиполи) в Первую мировую войну. 18 марта 1915 года османские войска остановили наступление стран Антанты. Ежегодно 18 марта в Турции вспоминают погибших в том сражении воинов и отмечают одну из своих знаковых побед​.

День памяти жертв Ередской трагедии — Южная Осетия. В этот день вспоминают события 1991 года, когда грузинские националисты захватили 25 мирных осетин у села Еред на тот момент территория контролировалась грузинскими военными. Они отпустили женщин и детей, а 12 мужчин после пыток заживо закопали в землю и разровняли место захоронения бульдозером. Каждый год жители Южной Осетии в этот день организуют траурные митинги и памятные мероприятия. Представители власти, родственники погибших и простые граждане возлагают цветы к могилам жертв.

Религиозные праздники 18 марта

* Преполовение Великого поста

В среду четвертой недели Великого поста отмечается преполовение — середина этого периода. Считается, что верующие в это время нуждаются в ободрении и поддержке, чтобы выдержать вторую половину поста. Во время Крестопоклонной седмицы в храмах совершают особое поклонение в Честному и Животворящему Кресту Господню, чтобы укрепить душевные силы прихожан.

* Обретение мощей благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина

Сегодня верующие вспоминают событие, произошедшее в 1463 году, когда в Ярославе, в Спасском монастыре, были обнаружены нетленные мощи благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина.

Святой благоверный Феодор, по прозванию Черный — князь ярославский, можайский и смоленский, живший в XIII веке. Он прославился как мудрый правитель, заботившийся о народе, защите городов и строительстве храмов. Первой супругой князя была рязанская княжна Мария, родившая ему сына Михаила, но прожившая недолго. Феодор женился на дочери хана, принявшей святое Крещение с именем Анна, и стал жить с ней в Орде. Этот брак имел большое политическое значение для Руси. У пары родились сыновья Давид и Константин.

Узнав о смерти сына Михаила, Феодор вернулся княжить на русскую землю. Он правил до глубокой старости и скончался в 1299 году, приняв перед смертью монашеский постриг (схиму). Его преемником стал князь Давид, который скончался в 1321 году. Позже умер и князь Константин, и тела сыновей были погребены рядом с отцом.

* Празднование иконы Божией Матери «Воспитание»

Время и обстоятельства появления этой иконы в России не выяснены. Достоверно известно лишь то, что она древнего византийского письма и почитается Русской православной церковью как чудотворная. Перед этим образом Богородицы принято молиться о помощи в воспитании детей и о даровании им разума.

18 марта Православная церковь также чтит память: • преподобного Исихия Вифинского;

• мученицы Ираиды;

• мученика Конона Исаврийского;

• мученика Евлогия, иже в Палестине;

• мученика Евлампия Палестинского;

• мученика Конона Мандонского (Памфилийского), градаря (огородника). Католическая церковь в этот день вспоминает: • святителя Кирилла Иерусалимского, почитаемого как Учитель Церкви;

• святого Александра Иерусалимского;

• святого Фридиана Луcca;

• испанского чудотворца святого Сальватора из Орты;

• мученика короля Эдуарда (Эдуарда Мученика).

Народные праздники и приметы 18 марта

* Конон Огородник

На Руси в этот день отмечали праздник Конон Огородник в честь святого мученика Конона Градаря, жившего в III веке в городе Мандоне. Было принято готовиться к новому сельскохозяйственному сезону — возделывать землю, вносить удобрения, заботиться о рассаде, готовить семена. Работали на земле даже в плохую погоду, следуя поговорке: «Хотя бы в день Конона Градаря была и зима, начинай пахать огород. Ты только почни в этот день — непременно огород будет добр, и овощу будет много».

С утра пораньше крестьяне выходили на поля и огороды для проведения обряда защиты от засухи, мошек и червей. Нужно было выкопать три маленьких ямки и тут же их закапать, приговаривая: «Одна лунка — для суши, другая — для мошки, третья — для червей».

Интересно Любители эзотерики провозгласили этот день еще и «праздником вещих снов». Считается, что именно в ночь на 18 марта у человека могут быть пророческие сны и видения.

Приметы

Если на Конона день выдастся солнечным, то летом не будет града​.

Теплая погода предвещает теплое лето, а появление птиц (например, трясогузок) — раннюю весну​.

Если в этот день по двору бегают мыши или полевые грызуны выбираются из нор, будет плохой урожай и голодное время​.

Какие исторические события произошли 18 марта

* 37 год — в Римской империи к власти пришел Калигула.

* 1662 год — во Франции начал курсировать первый в мире общественный транспорт — многоместная конная карета «омнибус», запущенная в Париже по инициативе Блеза Паскаля​. Это положило начало развитию городских пассажирских перевозок.

* 1805 год — Наполеон I объявил себя королем Италии. Началось формирование антифранцузской коалиции России, Австрии и Англии.

* 1850 год — бизнесмены Хенри Уэллс и Уильям Фарго основали финансовую компанию American Express, которая стала одной из самых известных корпораций в мире, специализирующихся на выпуске платежных карт и дорожных чеков.

* 1867 год — Россия и Япония подписали конвенцию, согласно которой остров Сахалин объявлялся состоящим в совместном владении стран.

* 1892 год — Кубок Стэнли официально учредили в качестве приза для лучшей хоккейной команды. До сих пор он остается главным трофеем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

* 1922 год — индийского лидера Махатму Ганди на шесть лет заключили в тюрьму за подстрекательство к гражданскому неповиновению.

* 1945 год — правительство Японии закрыло школы и призвало на военную службу всех детей старше шести лет. Их отправили на военные заводы, строительство укреплений. Действия правительства обернулись массовой гибелью детей от бомбардировок Токио.

* 1949 год — опубликован проект Североатлантического договора. Через несколько дней 12 стран основали Организацию Североатлантического договора — НАТО.

* 1958 год — в Москве открылся Первый международный конкурс музыкантов-исполнителей имени П. И. Чайковского. Первое место среди пианистов занял Ван Клиберн из США.

* 1962 год — Франция признала независимость Алжира, что стало днем окончания колониального правления в стране​.

* 1965 год — космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории выход человека в открытый космос. Он пробыл вне корабля «Восход-2» 12 минут, открыв новую эпоху в освоении космоса​.

* 1974 год — на вооружение Советской армии приняты автомат АК-74 и ручной пулемет РПК-74 конструкции Михаила Калашникова.

* 1980 год — произошла крупнейшая трагедия в истории советской космонавтики: на космодроме Плесецк при подготовке к пуску на стартовой позиции взорвалась ракета «Восток-2М», в результате чего погибли 48 человек.

* 1988 год — в ЮАР испекли самую большую в мире буханку хлеба весом 1,4 тонны​. Этот рекорд выпечки вошел в Книгу Гиннесса.

* 2014 год — президент Владимир Путин обратился к Федеральному собранию, и вместе с властями Крыма подписал договор, согласно которому Крым и Севастополь были объявлены частью Российской Федерации​.

Дни рождения и юбилеи 18 марта

* В 1757 году родился монах Авель — легендарный русский православный монах-предсказатель.

* В 1844 году родился Николай Римский-Корсаков — великий русский композитор, дирижер и педагог, член «Могучей кучки»​, основоположник национальной композиторской школы и автор опер «Садко», «Снегурочка», «Золотой петушок» и других шедевров.

* В 1858 году родился Рудольф Дизель — немецкий инженер и изобретатель, создатель двигателя внутреннего сгорания.

* В 1869 году родился Невилл Чемберлен — британский политик и премьер-министр на момент начала Второй мировой войны, активный сторонник политики умиротворения Адольфа Гитлера.

* В 1874 году родился Николай Бердяев — религиозный философ, представитель русского экзистенциализмa.

* В 1886 году родился Курт Коффка — немецкий психолог, один из основателей школы гештальтпсихологии.

* В 1902 году родилась Лидия Гинзбург — советский филолог, литературовед, писательница, автор «Записок блокадного человека».

* В 1907 году родился Яков Джугашвили — старший сын Иосифа Сталина, погибший во время Великой Отечественной войны в немецком плену.

* В 1949 году родился Борис Грачевский — кинорежиссер и художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш».

Кто отмечает день рождения

* 67 лет исполняется Люку Бессону — всемирно известному французскому кинорежиссеру и продюсеру. Бессон создал культовые фильмы: «Леон», «Никита», «Пятый элемент», «Такси» и многие другие​.

* 56 лет исполняется Куин Латифе (настоящее имя Дана Оуэнс) — американской рэп-исполнительнице, певице и актрисе. Обладательница премии «Грэмми» и номинантка на «Оскар», Куин Латифа стала одной из первых женщин в хип-хопе, добившихся мировой славы.

* 50 лет исполняется Джованне Антонелли — бразильской актрисе, прославившейся на территории России благодаря роли Жади в сериале «Клон».

* 47 лет исполняется Адаму Левину — американскому певцу, автору песен, лидеру поп-рок группы Maroon 5. Адам Левин прославился хитами This Love, She Will Be Loved, Moves like Jagger и другими.

* 46 лет исполняется Алексею Ягудину — знаменитому российскому фигуристу, олимпийскому чемпиону 2002 года в мужском одиночном катании. Ягудин — четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы​.

* 46 лет исполняется Наталье Поклонской — советнику генпрокурора РФ, экс-прокурору Крыма, прославившейся в том числе благодаря мему «няш-мяш» и нападкам на фильм «Матильда».

* 44 года исполняется Татьяне и Ольге Арнтгольц — российским актрисам, сестрам-близнецам, известным по многочисленным ролям в фильмах и сериалах: «Простые истины», «Большая перемена» (Татьяна) и «Не родись красивой», «Громовы» (Ольга).

* 43 года исполняется Ивану Колесникову — российскому актеру, звезде фильмов «Движение вверх», «Роднина» и «Август».

* 37 лет исполняется Лили Коллинз — британско-американской актрисе кино и телевидения, прославившейся ролями в фильмах «Белоснежка: Месть гномов», «Орудия смерти» и главной ролью в сериале «Эмили в Париже».