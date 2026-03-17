Запретить предполагать: в России готовят новые ограничения для СМИ

Госсовет Татарстана подготовил законопроект, запрещающий СМИ распространять любую «обвинительную информацию» до вступления в силу решения суда. Зампред комитета ГД по информполитике Александр Ющенко, комментируя инициативу, уже предложил ее расширить — и запретить журналистам использовать в заголовках фразу «В Госдуме считают…», так как отдельные депутаты, по его словам, могут «ляпнуть что-нибудь», не отражающее позиции парламента в целом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Государственный совет Татарстана внес в Совет законодателей при Федеральном Собрании проект закона, ограничивающий распространение «обвинительной информации» в СМИ и социальных сетях до вступления судебного решения в законную силу. С документом можно ознакомиться на сайте российского парламента.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О средствах массовой информации». В него хотят добавить новые нормы, согласно которым распространение любой «обвинительной информации» станет возможно «исключительно при наличии судебного акта, вступившего в законную силу» (ст. 49¹, п.1).

Обвинительная информация Согласно тексту законопроекта, «обвинительная информация – сведения, распространяемые в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях или иных публичных источниках, которые прямо либо косвенно формируют у неопределенного круга лиц вывод о совершении конкретным физическим или юридическим лицом противоправных, недобросовестных либо наносящих вред действий независимо от использования оценочных, предположительных либо ссылочных формулировок».

В третьем пункте той же статьи говорится, что распространение информации до вступления решения суда в законную силу возможно только «в нейтральной форме, не содержащей утверждений либо предположений о виновности конкретного физического или юридического лица».

В законопроекте отдельно отмечается, что «использование формулировок «предположительно», «по мнению», «возможно», «со слов», «источники сообщают», а равно ссылка на проведение проверок, расследований или судебных разбирательств не освобождает распространителя информации от ответственности, если содержание и форма подачи создают восприятие сообщения как обвинения».

Например, в случае принятия законопроекта новость «Пьяный россиянин ворвался в квартиру к знакомой и избил ее металлическим прутом» будет считаться недопустимой, так как вступившего в силу решения суда, признающего мужчину виновным, пока нет.

Наказывать за нарушения предлагается штрафами : для граждан — от 100 000 до 300 000 рублей, для должностных лиц — от 300 000 до 700 000 рублей, для юрлиц — от 1 млн до 2 млн рублей.

Ответственная за рассмотрение проекта комиссия должна представить свое заключение к 22 апреля.

Что об этом думают в Госдуме

В комментарии для издания «Подъем» первый зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко предложил дополнить законопроект новыми запретами для журналистов.

«Я бы еще расширил это направление на фразу «в Госдуме считают». То есть, кто-нибудь [из депутатов] что-нибудь ляпнет, у кого-то поток сознания (а с учетом того, что избирательная компания — этот поток сознания может быть достаточно широкий)… Поэтому тут необходима конкретика: представитель такой-то фракции, фамилия такая-то. И избегать формулировок «в Госдуме сказали», — заявил Ющенко.

Идея о запрете о запрете СМИ писать о подозрениях в совершении преступления до вступления в силу решения суда нашла у депутата Ющенко одобрение.

«Во многих случаях публикации с использованием такой формулировки являются, как минимум, оскорбительными, могут быть обвинительными и так далее. Поэтому это имеет право быть. Разумность в этой идее есть», — сказал депутат, призвав «наводить порядок в медийном мире, который зачастую выполняет функцию манипуляций в отношении разных ситуаций».

При этом другой депутат, зампред комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов высказал противоположную точку зрения . По его словам, предложение Госсовета Татарстана «звучит довольно удручающе и печально» и он такие поправки не поддержал бы.

«Я советую все-таки руководствоваться законом «О СМИ» и не выдумывать новых запретов, ограничивающих работу репортеров и журналистов, которые точно не приведут к улучшению информационного поля и качества информации. Давайте придерживаться закона «О СМИ», а если есть необходимость — корректировать его», — сказал он.

Недоумение законопроект вызвал и в судебных инстанциях.

«А чего до вступления в силу? Давайте уже до кассации и выше! Суд первой инстанции сказал, что фигурант виновен и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в ИК общего режима. Внимание вопрос! Как это СМИ написать нейтрально? Суд, конечно, сказал, но не факт? Суд сказал что-то, но мы не расслышали?» — задалась вопросом глава Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.