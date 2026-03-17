Сафонов отдал голевую передачу в матче Лиги чемпионов

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов отдал результативную передачу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Челси».

На 6-й минуте он отдал пас на грузина Хвичу Кварацхелию, который после этого открыл счет в матче. При этом официально ассист на Сафонова записан не будет, так как защитник «Челси» коснулся мяча перед ударом Кварацхелии.

Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток для футболистов прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча, парижане впереди — 2:0.

Первая встреча, которая состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс», завершилась со счетом 5:2 в пользу «ПСЖ». Тогда ворота парижской команды защищал Сафонов, который пропустил два мяча и по итогу получил самую низкую оценку в «ПСЖ» — 6,3. Это худший результат среди всех игроков парижан, наряду с теми, кто вышел на замену.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее Сафонова назвали одним из ключевых игроков «ПСЖ».