Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Обломки БПЛА упали на два дома в Сочи

Обломки БПЛА обнаружили по двум адресам в Лазаревском районе Сочи
Илья Питалев/РИА Новости

В Лазаревском районе Сочи по двум адресам были найдены фрагменты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Согласно официальному сообщению, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на местах обнаружения обломков работают экстренные службы.

«В одном случае частично поврежден участок крыши четырехэтажного дома, в другом — задело навес и кровлю частного домовладения», – говорится в заявлении Оперативного штаба.

Отмечается, что 17 марта вечером в Сочи и на федеральной территории «Сириус» было объявлено о возможной угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Руководитель «Сириуса» Дмитрий Плишкин обратился к жителям с просьбой сохранять хладнокровие, держаться подальше от окон и найти укрытие в безопасном месте. Кроме того, в городе были активированы системы оповещения.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 17 марта сбили 206 украинских дронов над Россией.

Ранее стало известно, как в Сочи пережили 30-часовую атаку беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
