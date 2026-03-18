Обломки БПЛА упали на два дома в Сочи

В Лазаревском районе Сочи по двум адресам были найдены фрагменты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Согласно официальному сообщению, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на местах обнаружения обломков работают экстренные службы.

«В одном случае частично поврежден участок крыши четырехэтажного дома, в другом — задело навес и кровлю частного домовладения», – говорится в заявлении Оперативного штаба.

Отмечается, что 17 марта вечером в Сочи и на федеральной территории «Сириус» было объявлено о возможной угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Руководитель «Сириуса» Дмитрий Плишкин обратился к жителям с просьбой сохранять хладнокровие, держаться подальше от окон и найти укрытие в безопасном месте. Кроме того, в городе были активированы системы оповещения.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 17 марта сбили 206 украинских дронов над Россией.

