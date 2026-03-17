Трамп заявил, что ему не нужен Конгресс для выхода из НАТО

Трамп: я мог бы принять решение о выходе из НАТО и без Конгресса
Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы принять решение о выходе Соединенных Штатов из Организации Североатлантического договора (НАТО) и без участия Конгресса США. Об этом он сообщил в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме, передает телеканал C-Span.

«Мне не нужен Конгресс [США] для [выработки] этого решения, как вы, вероятно, знаете. Я могу принять это решение сам», — сказал Трамп.

Американский лидер прокомментировал запрос о том, пересматривает ли он сейчас отношения с НАТО в свете отказа европейских союзников от участия в предлагаемой Вашингтоном потенциальной военной операции в Ормузском проливе и возможного выхода США из состава блока. При этом глава Белого дома уточнил, что не ставит в настоящее время вопрос о выходе Штатов из НАТО.

«Когда вы говорите «пересмотреть», то я в настоящее время ничего [такого] в уме не держу», — подчеркнул американский президент.

Трамп также возложил на НАТО ответственность за усугубление проблемы национального долга США и дефицитов федерального бюджета.

«Но не могу сказать, что я в восторге. Мы потратили на НАТО триллионы долларов. Много триллионов. За годы. Задумайтесь об этом. Это одна из причин существования у нас дефицитов [бюджета]. И мы помогаем другим странам. А когда они не помогают нам, то, разумеется, нам над этим следует подумать», - резюмировал Трамп.

9 марта президент России Владимир Путин и американский лидер провели телефонный разговор. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа глав двух государств продлилась около часа, диалог состоялся по инициативе Вашингтона.

Ранее Трамп заявил, что Украина могла пасть за «один день».

 
