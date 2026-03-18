Еврокомиссия уточнила правила платежных ограничений для россиян

Еврокомиссия позволила не блокировать счета граждан Российской Федерации, имеющих вид на жительство (ВНЖ) или долгосрочную визу категории D. Об этом сообщает Euractiv.

Данное уточнение касается ограничений на финансовые операции для россиян, предусмотренных 19-м пакетом санкций Евросоюза. В частности, европейским финансовым учреждениям запрещено выпускать новые или перевыпускать уже существующие банковские карты для граждан России, не обладающих правом на проживание в ЕС. Эти меры охватывают банковские счета, цифровые кошельки, сервисы токенизированных активов и другие финансовые инструменты.

При этом граждане РФ, обладающие ВНЖ, постоянным видом на жительство (ПМЖ) или долгосрочными визами типа D (например, студенческие или рабочие визы), не подпадают под действие этих ограничений. Срок действия их банковских карт должен соответствовать сроку действия документов, на основании которых им разрешено пребывание на территории Европейского Союза.

В начале марта стало известно, что банки Германии начали блокировать и закрывать счета граждан России, если те не успевают в короткий срок подтвердить действующий вид на жительство.

Ранее россияне сняли со счетов более триллиона рублей за один месяц.