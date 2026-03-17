В Истре мужчина битой забил пенсионерку

В Подмосковье задержали 24-летнего жителя Красногорска, подозреваемого в жестоком избиении незнакомой ему пенсионерки. Об этом сообщает ГСУ СК по Московской области.

Инцидент произошел в поселке Румянцево, подозреваемый зашел в первый попавшийся частный дом в поселке Румянцево, где находилась незнакомая ему пенсионерка, и избил ее битой. Спасти пострадавшую не удалось.

При попытке скрыться мужчину задержали соседи пожилой женщины и вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело, известно, что ранее фигурант уже был судим. Назначены экспертизы, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

До этого в Астрахани бездомный мужчина избил пенсионерку ради кражи ее сумки. Преступника спугнул мужчина, который вышел из проезжавшего мимо автомобиля. По подозрению в нападении задержали местного жителя, его доставили в отдел полиции. На допросе мужчина во всем признался и сообщил, что ему нужны были деньги на алкоголь.

Ранее на заброшенном стадионе в Самаре компания с битой напала на двух пенсионерок.