Министр иностранных дел Франции заявил о возможном диалоге Евросоюза с Россией по Украине

Глава МИД Франции: не исключена возможность дилога ЕС с Россией по Украине
Не исключена возможность диалога между Европейским союзом и Россией по урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на организованной четырьмя немецкими газетами конференции Europe 2026, Барро отметил, что дискуссии с Москвой вполне возможны, поскольку ЕС является основным помощником Киева. Глава МИД уточнил, что при наступлении «подходящего момента» следует стремиться к установлению с Россией самостоятельных контактов без посредников. Это позволит сторонам лучше понять, в чем заключаются их ожидания и «красные линии».

16 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Франция попросила сохранить данные о приезде своих представителей в Россию конфиденциальными, но в Париже сами все слили в прессу.

За день до этого газета Financial Times сообщила, что европейские дипломаты в феврале попытались попросить Россию о месте за столом переговоров по урегулированию на Украине, но якобы получили резкий отказ. Издание уточнило, что задачу пытались выполнить советники французского лидера Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер.

Ранее Лавров обвинил власти Франции в отречении от заветов де Голля.

 
Сотрудники на «коротком поводке». Как компании сговариваются держать низкие зарплаты и не давать вам расти
