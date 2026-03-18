Министр иностранных дел Франции заявил о возможном диалоге Евросоюза с Россией по Украине

Не исключена возможность диалога между Европейским союзом и Россией по урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на организованной четырьмя немецкими газетами конференции Europe 2026, Барро отметил, что дискуссии с Москвой вполне возможны, поскольку ЕС является основным помощником Киева. Глава МИД уточнил, что при наступлении «подходящего момента» следует стремиться к установлению с Россией самостоятельных контактов без посредников. Это позволит сторонам лучше понять, в чем заключаются их ожидания и «красные линии».

16 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Франция попросила сохранить данные о приезде своих представителей в Россию конфиденциальными, но в Париже сами все слили в прессу.

За день до этого газета Financial Times сообщила, что европейские дипломаты в феврале попытались попросить Россию о месте за столом переговоров по урегулированию на Украине, но якобы получили резкий отказ. Издание уточнило, что задачу пытались выполнить советники французского лидера Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер.

Ранее Лавров обвинил власти Франции в отречении от заветов де Голля.