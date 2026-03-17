Девушка обратилась к священнику с тревогой по поводу экзамена и была изнасилована

Священника из Индии обвинили в сексуальном насилии над 19-летней прихожанкой

Индийский священник надругался над прихожанкой, попросившей о помощи, пишет Times of India.

Полиция арестовала 53-летнего священника Сантоша Мэтью, викария церкви в округе Идукки, штат Керала, за сексуальное насилие над 19-летней девушкой. Инцидент произошел 7 февраля. В тот день студентка пришла в храм с матерью за консультацией.

Прихожанка утверждала, что очень волнуется перед экзаменом. Тогда священник попросил ее мать продолжать молиться, а сам отвел девушку в примыкающую комнату якобы для беседы и напал на нее.

Жертва изнасилования обратилась в больницу, а затем дала показания. По факту случившегося было возбуждено угловное дело.

В попытке скрыться обвиняемый покинул штат, но 15 марта был задержан недалеко от церкви Веланканни в штате Тамилнад. Мужчину доставили в суд и поместили под стражу.

