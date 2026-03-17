Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Буде-Глимт» с российским вратарем вылетел из Лиги чемпионов

Pedro Nunes/Reuters

Португальский «Спортинг» разгромил норвежский «Буде-Глимт» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча состоялась на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Основное время завершилось с результатом 3:0. Первый гол оформил Гонсалу Инасиу с передачи Франсиску Тринкана на 34-й минуте. На 61-й минуте мяч забил Педру Гонсалвеш, на 79-й минуте Луис Суарес реализовал пенальти. В дополнительное время победный гол на свой счет записал Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес. Окончательный результат в матче — 5:0 — установил Рафаэл Нел, забивший на 120+1-й минуте.

Ворота норвежской команды защищал российский вратарь Никита Хайкин.

«Газета.Ru» вела текстовую-онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Сандро Шерер из Швейцарии.

Первая встреча прошла в Буде и завершилась со счетом 3:0. Таким образом, по результатам двух матчей — 5:3 — «Спортинг» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
