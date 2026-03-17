«Буде-Глимт» с российским вратарем вылетел из Лиги чемпионов

Португальский «Спортинг» разгромил норвежский «Буде-Глимт» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча состоялась на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Основное время завершилось с результатом 3:0. Первый гол оформил Гонсалу Инасиу с передачи Франсиску Тринкана на 34-й минуте. На 61-й минуте мяч забил Педру Гонсалвеш, на 79-й минуте Луис Суарес реализовал пенальти. В дополнительное время победный гол на свой счет записал Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес. Окончательный результат в матче — 5:0 — установил Рафаэл Нел, забивший на 120+1-й минуте.

Ворота норвежской команды защищал российский вратарь Никита Хайкин.

«Газета.Ru» вела текстовую-онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Сандро Шерер из Швейцарии.

Первая встреча прошла в Буде и завершилась со счетом 3:0. Таким образом, по результатам двух матчей — 5:3 — «Спортинг» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее бывший игрок сборной России рассказал, почему судьба противостояния «Реала» с «Ман Сити» еще не решена.