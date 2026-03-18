«Почти глухая бабушка подскочила»: москвичей напугал мощный взрыв во время гендер-пати

Жители района Раменки в Москве были испуганы сильным хлопком и принялись обсуждать эту ситуацию в домовых чатах. Как сообщает Telegram-канал Shot, причиной стал громкий взрыв, организованный будущими родителями.

По словам местных жителей, хлопок был настолько неожиданным и мощным, что даже бабушка, почти глухая, подскочила от испуга. В то время, когда граждане обсуждали в чатах случившееся, в воздухе повисло голубое облако дыма.

Очевидцы сразу поняли, что в районе проходит яркая праздничная вечеринка по определению пола ребенка — «гендер-пати». Скоро в семье появится мальчик. При этом москвичи не одобрили такой способ празднования события.

До этого в Калужской области участники «гендер-пати» осквернили памятник Жукову. Будущие родители приехали на территорию мемориального комплекса «Родина Маршала Георгия Константиновича Жукова» в деревню Стрелковка и устроили там гуляния. В итоге синей краской был облит постамент советского маршала. Следственный комитет возбудил уголовное дело, теперь семье грозит миллионный штраф.

Ранее в Госдуме поддержали семью, против которой завели дело из-за гендер-пати у памятника Жукову.