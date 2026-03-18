Опрос показал, сколько россиян сожалеют о распаде СССР

ВЦИОМ: 57% россиян сожалеют о распаде Советского Союза
Более половины россиян (57%) испытывают сожаление о распаде Советского Союза и считают, что его можно было предотвратить (57%). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Аналитическим центром ВЦИОМ.

При этом уровень сожаления разнится в зависимости от поколения: наибольшую обеспокоенность проявляют представители «поколения оттепели» (79%), в то время как среди «поколения цифры» этот показатель значительно ниже (14%). Около трети опрошенных (30%) уверены, что распад СССР был неизбежен.

Если бы референдум о сохранении Советского Союза проводился в настоящее время, 61% россиян отдали бы свой голос в поддержку его сохранения. Основными причинами такого выбора респонденты называют величие страны, дружбу народов и единство (30%), а также равноправие, стабильность и безопасность (26%). Среди тех, кто проголосовал бы против сохранения СССР, 24% считают это невозможным в современных условиях, 21% выступают за самостоятельное существование каждой республики, а 18% полагают, что в России и так все хорошо.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 15 февраля среди 1600 респондентов старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что 77% россиян доверяют президенту Путину.

 
