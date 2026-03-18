Россияне летом массово перестают ходить в кино

Россияне чаще всего ходят в кино в январе, реже всего — летом

Исследовательский центр КГ «ПРОГРЕСС» проанализировал помесячную динамику кинопроката за 2025 год и выяснил, в какие периоды россияне чаще всего ходят в кино, а когда залы пустеют. Исследование основано на открытых данных Фонда кино, Министерства культуры РФ, Кинопоиска и ежемесячной статистике ТОП-20 ЕАИС.

Абсолютный пик зрительской активности традиционно пришелся на январь. В первый месяц года кинотеатры собрали 8,4 млрд рублей, а фильмы посмотрели 18,2 млн человек. Было проведено 656 тыс. сеансов — максимальный показатель года. Новогодние каникулы остаются главным драйвером посещаемости: аудитория активнее выбирает кино как формат семейного досуга.

Уже в феврале интерес резко снижается: сборы падают более чем вдвое, количество зрителей сокращается до 6,8 млн. В марте фиксируется частичное восстановление, однако весна в целом проходит нестабильно. В апреле и мае показатели снова идут вниз — зритель становится менее активным, а кино постепенно уступает другим форматам досуга.

Минимум года приходится на лето. Июль и август показали самые слабые результаты по всем метрикам. В августе зафиксирован абсолютный минимум: 0,93 млрд рублей сборов и 2,35 млн зрителей. Число сеансов также сокращается. Летний период демонстрирует устойчивую привычку аудитории менять кинотеатр на отпуск, дачи и открытые пространства.

Сентябрь становится точкой разворота. Осенью спрос начинает расти, а в октябре и ноябре восстановление ускоряется. Ноябрь стал вторым по успешности месяцем года: 5,4 млрд рублей сборов и более 12 млн зрителей. Кинотеатры оперативно расширяют сетку показов, реагируя на возвращение аудитории.

В декабре вновь фиксируется снижение — 2,5 млрд рублей и 5,6 млн зрителей. По оценке аналитиков, зрительский всплеск смещается на последнюю неделю месяца и фактически переходит в январь следующего года, формируя новый пик.

«Поведение аудитории в 2025 году подтверждает устойчивую модель: россияне воспринимают кино как часть праздничного и осеннего досуга, но летом интерес резко падает. Самый чувствительный период для кинотеатров — июль и август, когда аудитория практически вдвое менее активна по сравнению с межсезоньем. При этом ноябрь уверенно закрепился как второй центр притяжения зрителей», — отмечает основатель КГ «ПРОГРЕСС» Дмитрий Солопов.

Исследование показывает, что сезонность остается ключевой характеристикой российского кинопроката: зима приносит максимальные сборы и посещаемость, лето формирует годовой минимум, а осень становится временем устойчивого восстановления спроса.

Ранее выяснилось, что в 2025 году не окупились 88% фильмов с государственной поддержкой.