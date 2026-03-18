«Иран не представлял угрозы»: в США подал в отставку глава Центра по борьбе с терроризмом

Глава Центра по борьбе с терроризмом США подал в отставку из-за операции в Иране

Директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент уволился со своего поста из-за несогласия с нападением Соединенных Штатов и Израиля на Иран. В прошении о своей отставке он заявил, что Иран не представлял непосредственной угрозы для США, а война на Ближнем Востоке началась «из-за давления со стороны Израиля и его влиятельного американского лобби». В ответ на это Дональд Трамп заявил, что его администрации не нужны такие «неумные и недальновидные люди».

В Соединенных Штатах случилась громкая отставка: директор Национального контртеррористического центра Джо Кент заявил, что покидает свою должность в знак протеста против военной операции США и Израиля в Иране.

«После долгих раздумий я принял решение с сегодняшнего дня сложить с себя полномочия директора Национального центра по борьбе с терроризмом. Я не могу с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране. Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны», — написал Кент в соцсети Х.

Он выразил убеждение, что США «начали эту войну из-за давления со стороны Израиля и его влиятельного американского лобби».

Поясняя свои мотивы, Кент написал, что, по его мнению, до июня 2025 года (то есть до первой военной кампании США против Ирана) президент Трамп «понимал, что войны на Ближнем Востоке были ловушкой, которая лишила Соединенные Штаты драгоценных жизней патриотов и истощила богатство и процветание нашей страны». Однако потом все изменилось из-за вмешательства высокопоставленных израильских чиновников , которые вместе с влиятельными представителями американских СМИ «развернули кампанию дезинформации, которая полностью подорвала платформу «Америка прежде всего» и посеяла провоенные настроения, чтобы подтолкнуть к войне с Ираном».

По мнению Кента, Трампа целенаправленно обманывали и убеждали, что Иран представляет непосредственную угрозу для США, а нанесение удара «прямо сейчас» приведет к быстрой победе.

«Это была ложь, и это та же самая тактика, которую израильтяне использовали, чтобы втянуть нас в катастрофическую войну в Ираке, которая стоила нашей стране жизней тысячи наших лучших мужчин и женщин. Мы не можем повторить эту ошибку», — написал Кент.

Он призвал Трампа «изменить курс и проложить новый путь для нашей страны», отметив, что в противном случае Соединенные Штаты «скатятся еще дальше к упадку и хаосу».

«Хорошо, что его уволили»

Как сообщает The Guardian, Трамп отреагировал на новость об отставке Кента с некоторым удивлением, сказав, что он «не очень хорошо его знал», хотя «всегда считал его хорошим парнем».

«Когда я прочитал это заявление, я понял: хорошо, что его уволили, потому что он сказал, что Иран не представляет угрозы. Иран представлял угрозу. Все страны понимали, какую угрозу представляет Иран… Поэтому, когда кто-то из тех, кто работает с нами, говорит, что не считал Иран угрозой, нам такие люди не нужны… Они не умные. Они не дальновидные», — сказал Трамп, выступая на приеме в Белом доме по случаю Дня святого Патрика.

The Guardian также отмечает, что отставка Джо Кента с поста директора Национального контртеррористического центра США «вызвала насмешки в администрации Трампа, поэтому маловероятно, что она спровоцирует внутренние разногласия или сопротивление войне в Иране».

«Судя по всему, своими действиями Кент вызвал недовольство, в том числе со стороны бывших коллег», — отмечает издание.

«Будет баллотироваться»

Свою точку зрения по этому вопросу в интервью Общественной службе новостей высказал российский политический обозреватель Грег Вайнер. По его словам, «поведение и высказывания Джо Кента — это типичное клише для начала избирательной кампании».

«Для своей отставки Кент выбрал очень удачный момент. Непопулярность в США войны в Иране. Он решил на этом сыграть. Теперь Кент воспользуется ситуацией и будет баллотироваться либо в конгресс, либо в сенат США », — сказал Вайнер.

Кент — бывший офицер спецназа с большим боевым опытом. Его жена Шеннон Кент, специалист по криптологии ВМС, погибла в 2019 году в результате теракта смертника в сирийском Манбидже. После ее смерти Кент в 2022 и 2024 годах баллотировался в конгресс от юго-западной части штата Вашингтон, но оба раза проиграл.