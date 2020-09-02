В минском офисе PandaDoc идут обыски

В офисе IT-компании PandaDoc в Минске проходят обыски. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

По словам основателя компании Микиты Микадо, процедуру проводят сотрудники Департамента финансовых расследований.

Он сказал, что находившихся в офисе работников закрыли в здании, им не разрешают пользоваться телефонами и требуют разблокировать компьютеры.

Микадо добавил, что следователи вменяют им статью №243 об уклонении от уплаты сумм налогов и сборов. Наказание за нарушения по данной статье варьируется от штрафа до ограничения свободы на срок до пяти лет.

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