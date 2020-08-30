В Минске правоохранители сняли оцепление у резиденции Лукашенко
В Минске правоохранители сняли оцепление у дворца Независимости, резиденции президента Александра Лукашенко, пишет «Интерфакс».
Военная техника также отведена от резиденции. Почти все протестующие разошлись.
В воскресенье в 14.00 (совпадает с мск) в центре Минска началась очередная несанкционированная акция протеста. Митингующие направились к резиденции президента Александра Лукашенко — дворцу Независимости. Правоохранители начали выборочно задерживать участников акции.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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