В Минске правоохранители сняли оцепление у резиденции Лукашенко

В Минске правоохранители сняли оцепление у дворца Независимости, резиденции президента Александра Лукашенко, пишет «Интерфакс».

Военная техника также отведена от резиденции. Почти все протестующие разошлись.

В воскресенье в 14.00 (совпадает с мск) в центре Минска началась очередная несанкционированная акция протеста. Митингующие направились к резиденции президента Александра Лукашенко — дворцу Независимости. Правоохранители начали выборочно задерживать участников акции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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