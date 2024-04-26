Кучеров приблизился к рекорду Малкина

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал результативную передачу в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз».

Встреча, которая состоялась на «Амали Арене» в Тампе, завершилась поражением хозяев со счетом 3:5. Кучеров выступил в роли ассистента для Сэма Райнхарта. Таким образом, в активе российского хоккеиста стало 147 очков в нынешнем сезоне с учетом регулярного чемпионата (144) и плей-офф (3).

Отданная голевая передача позволила Кучерову выйти на чистое третье место по очкам за сезон в Национальной хоккейной лиге. Он обошел нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля. Лидером по этому показателю является форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид (173, 2022/2023), а нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (149, 2008/2009) идет на втором месте.

«Флорида» приблизилась к выходу в полуфинал Восточной конференции НХЛ, команда ведет серию со счетом 3-0. Следующий поединок, который может стать решающим, состоится в Тампе 28 апреля. Стартовая сирена прозвучит в 00:00 по московскому времени.

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