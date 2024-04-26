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Губернатор сообщил о последствиях обстрела ВСУ в Токмаке

Балицкий: в результате удара ВСУ четыре квартиры в Токмаке оказались разрушены

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Телеграм-канал «Балицкий Евгений»

В результате обстрела многоквартирного дома в городе Токмаке Запорожской области полностью разрушены четыре квартиры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, предположительно, под завалами может находиться еще один человек, на месте продолжают работать спасатели.

Накануне ВСУ нанесли по Токмаку удар управляемыми авиабомбами, одна из них попала в жилой многоквартирный дом. По данным регионального минздрава, в результате удара пострадали четыре человека.

До этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что под завалами пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ домов могут оставаться люди.

Токмак является подшефным для региона городом, в разборе завалов и поиске людей принимают участие сотрудники Пензенского пожарного-спасательного центра вместе с местными специалистами.

Ранее ВСУ обстреляли рынок и жилые дома в Херсонской области.

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