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Врач назвал продукт, гормоны из которого могут усугубить угревую сыпь

Дерматолог Ласеев: содержащийся в молоке гормон может усугубить угревую сыпь

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Молоко и сладости не приводят к возникновению угревой сыпи, но могут усугубить ее. Об этом «Газете.Ru» рассказал дерматолог клиники DocMed Денис Ласеев.

«Сразу несколько довольно масштабных исследований в разных странах выявили связь между усугублением угревой сыпи и повышенным употреблением молока. Виновниками этой связи считают гормоны естественного происхождения и другие биологически активные молекулы, которые усиливают воспаление в сальных железах. Наибольшую роль играет инсулиноподобный фактор роста-1, которого много в цельном молоке, но мало в кисломолочных продуктах», — рассказал Ласеев.

Согласно исследованиям, к предполагаемым факторам, способствующим появлению акне, относят нерациональный уход за кожей, пищевые привычки, эмоциональный стресс, инсулинорезистентность и повышенный индекс массы тела.

«Однако важно понимать, что чрезмерное употребление молока не приводит к появлению акне, оно лишь может усугубить существующую проблему. Также научные данные показывают, что не отказ от сладостей, а связанное с этим снижение веса может смягчить течение акне», — заключил врач.

Ранее врачи столкнулись с необычным эффектом терапии рака: у пациента выросли длинные закрученные ресницы.

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