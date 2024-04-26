Экс-тренер «Ростова» назвал ожидаемым фиаско «Зенита»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью Vprognoze заявил, что поражение «Зенита» в матче перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Рубина» не стало для него неожиданностью.

По его словам, в этом сезоне сине-бело-голубые не так хороши, как прежде.

«Я и предполагал, что соперничество в чемпионате России в этом году будет до конца. Изначально ведь было понятно, что «Зенит» не тот и что у «Краснодара» довольно сильные игроки, способные все решать индивидуально», — заявил Балахнин.

24 апреля «Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович.

После этого матча казанцы набрали 36 очков и закрепились на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» остались довольны ничьей против ЦСКА.