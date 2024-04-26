В Британии резко раскритиковали Шольца из-за позиции по поставкам Taurus

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его позиции по поставкам дальнобойных ракет Taurus Украине. В интервью DPA он призвал его определиться, хочет ли Шольц победы Киева в конфликте и назвал его «не тем человеком, не в том месте не в то время».

Уоллес подчеркнул, что понимает опасения канцлера по поводу эскалации, в то же время назвав их необоснованными, поскольку «красные линии России подобны мелу, который стирают с доски».

По его словам, нет необходимости, чтобы военные Франции и Британии находились на Украине для использования ракет.

«Лучше, чем говорить «нет, я их не поставлю», — это сказать: «Мы постоянно следим за ситуацией и, если Россия продолжит, мы изучим это», — заявил Уоллес.

Экс-министр обороны Британии также заявил, что Шольц «Он не тот человек, не в том месте и не в то время», который не понимает «сдерживания и стратегической двусмысленности».

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил на пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком, что до сих пор не изменил свою позицию по поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus, и намерен и дальше выступать против такого шага.

Ранее Шольц призвал не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО.