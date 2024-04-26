Врач предупредила об опасных болезнях, о которых говорит высокий уровень гемоглобина

Ключевая задача гемоглобина — железосодержащего белка — доставлять кислород к органам и тканям, а обратно в легкие переносить углекислый газ. О возможных причинах повышенного уровня гемоглобина «Газете.Ru» рассказал терапевт Эльзара Темирбаева.

«Нормальное значение гемоглобина прежде всего зависит от гендерной принадлежности, то есть, от пола человека. У мужчин гемоглобин обычно выше, так как у них больше мышечная масса, которую нужно снабжать кислородом. У женщин уровень гемоглобина в целом ниже из-за ежемесячных кровопотерь, которые случаются во время менструации», — объяснила врач-эксперт Лаборатории «Гемотест».

Характерные признаки высокого гемоглобина — снижение работоспособности, сонливость и утомляемость, головокружения (при этом перед глазами будет словно появляться розовая пелена), боль в голове и суставах, боль и спазмы в животе, шелушение и зуд кожи. Еще один типичный симптом — обширные гематомы, возникающие даже после незначительного ушиба.

Все эти признаки обычно проявляются, когда человек тренируется в спортзале или занят физическим трудом. В остальное время они зачастую стертые, поэтому их легко проигнорировать, отметила специалист.

«Повышенный уровень белка гемоглобина не обязательно говорит о болезни. В норме такое состояние обнаруживается у альпинистов, летчиков, людей, которые живут высоко в горах, а также у курильщиков — так организм пытается компенсировать нехватку кислорода. Кроме того, концентрация гемоглобина иногда увеличивается на фоне обезвоживания или пищевого отравления», — заявила Темирбаева.

Но иногда высокий гемоглобин говорит о патологии, требующей тщательной диагностики, а затем и лечения.

«Среди возможных причин повышенного уровня гемоглобина — заболевания кроветворной системы (такие, как истинная полицитемия или эритроцитоз), сердечная и дыхательная недостаточность, некоторые онкологические заболевания (рак надпочечников, почек, печени), перегрузка железом (когда в кишечнике усваивается больше этого вещества, чем необходимо организму). Кроме того, повышенная концентрация гемоглобина говорить о переизбытке витаминов группы B — B6 и B12», — подчеркнула специалист.

Если у вас появились симптомы высокого гемоглобина, целесообразно сделать общий анализ крови и проверить уровень этого белка. Если результаты анализа покажут отклонение от нормы, целесообразно обратиться к врачу — терапевту или гематологу — и разобраться в причинах патологии. При необходимости специалист назначит дополнительные исследования, а после того, как поставит диагноз — подберет наиболее эффективную схему лечения, резюмировала она.

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