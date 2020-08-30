Коронавирусом в Индии заразились более 3,5 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 3,5 млн. В стране также был установлен новый суточный рекорд по числу заражений, сообщает ТАСС со ссылкой на данные минздрава страны.

Так, по информации министерства, на сегодняшний день COVID-19 был подтвержден у 3 542 733 индийцев, в том числе у 78 761 — за последние сутки.

Жертвами инфекции за последние 24 часа стали еще 948 пациентов, с начала пандемии скончались 63 498 пациентов. Выздоровели после заражения около 2,7 млн граждан страны.

Суточный рекорд по приросту новых заболевших Индия устанавливает уже третий день подряд. Страна занимает третье место в мире после США и Мексики по числу заболевших.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 25 млн, умерли более 800 тыс. человек.

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