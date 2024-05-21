Финансист допустил ослабление рубля после 28 мая

Курс рубля перейдет к устойчивому снижению после 28 мая. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Ключевую поддержку рублю сейчас оказывает приближение пика налоговых платежей российских экспортеров, который приходится на 28 мая. Однако позитивное влияние этого фактора частично нивелируется со стороны динамики внешней торговли, которая может ухудшаться», — отметил эксперт.

Агентство Bloomberg сообщило, что российские танкеры, включенные в санкционные списки, по большей части простаивают. По мнению Бабина, вместе с другими негативными последствиями рестрикций это способно и дальше сокращать отечественный экспорт в количественном выражении. Финансист уточнил: постепенно данная динамика будет уменьшать поступление иностранной валюты в Россию, что приведет к ослаблению рубля. По оценке Бабина, на этой неделе курс доллара останется в диапазоне 90-91 рубль, после чего перейдет к росту.

Рубль на торгах Мосбиржи 21 мая поначалу умеренно дешевел, но вскоре резко укрепился. Курс доллара впервые с начала марта достигал 90,25 рубля, юань установил четырехмесячный минимум около 12,44 рубля, евро приближался к 98 рублям впервые с начала мая. После старта основной сессии рубль растерял существенную часть дневных достижений, однако в середине торгов вернулся к достигнутым сегодня вершинам и торгуется в умеренном плюсе к основным валютам. По данным биржи на 15:14 мск, доллар стоит 90,34 рубля, евро — 98,22 рубля, юань — 12,45 рубля.

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