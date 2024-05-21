Ученые раскрыли тайну эволюции «щенячьего взгляда» собак

Американские ученые из Университета Мидуистерн в Чикаго опровергли теорию о том, что собаки научились выразительно смотреть на хозяев грустными глазами, чтобы получать от них желаемое. Оказалось, что эта способность есть и у их диких сородичей, никогда не видевших человека. Исследование опубликовано в научном журнале The Anatomical Record (TAR).

Ранее считалось, что характерный «щенячий взгляд» у собак возник как механизм взаимодействия с людьми. Специалисты предполагали, что псы научились копировать мимику людей, чтобы побудить нас заботиться о них.

Чтобы проверить эту догадку, команда исследовала особь африканской дикой собаки и обнаружила у нее те же мимические мышцы, что и у домашних питомцев.

Ученые полагают, что эти глазные мышцы развились, чтобы помочь африканским диким собакам координировать свои действия и общаться во время охоты в саванне. Подобно волкам и их домашним собратьям, африканские дикие собаки очень общительны и живут группами по пять-девять особей. Их очень выразительные морды позволяют им подавать тихие визуальные сигналы через травянистую равнину.

В будущем команда планирует изучить анатомию морд других диких видов псовых, таких как лисицы и азиатские волки, чтобы увидеть, насколько хорошо развиты глазные мышцы их щенков. Это даст исследователям лучшее представление о том, как эти виды общаются и охотятся, и должно помочь исследователям определить, существует ли эта черта у видов, которые одновременно социально и визуально ориентированы.

Ранее ученые объяснили причину внезапных вспышек ярости у собак.