Италия заявила о намерении защищать бизнес от последствий антироссийских санкций

Италия намерена защищать свои компании, которые работают в России, от последствий санкций. Об этом сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни, слова которого передает Corriere della Sera.

По его словам, была проведена встреча с заинтересованными лицами, на которой обсуждались способы защиты итальянских компаний, работающих в РФ при соблюдении условий санкционного режима. Таяни заявил, что на следующем заседании глав МИД Евросоюза будут проведены консультации, в том числе с ФРГ, чтобы принять конкретные шаги.

Днем 21 мая министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с банкирами во Франкфурте потребовала от них усилить меры по соблюдению антироссийских санкций, чтобы не лишиться доступа к долларовой системе.

Днем ранее власти Китая ввели санкции против трех американских компаний из-за поставок вооружения Тайваню.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты де-факто пересматривают со своей стороны наиболее строгие элементы введенного странами G7 запрета на импорт российских алмазов.

Ранее во Франции пожаловались на вред от антироссийских санкций.