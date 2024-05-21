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Уральских авиаспасателей отправляли тушить пожары на неисправной технике

Депутат Альшевских рассказал о нарушениях в обеспечении лесоохраны на Урале

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Shutterstock

Прокуратура Свердловской области выявила многочисленные нарушения в материальном обеспечении работы сотрудников Сосьвинского, Алапаевского и Ивдельского отделений региональной Авиалесоохраны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, по инициативе которого проводилась проверка.

По словам депутата, вынужденные жалобы сотрудников Авиалесоохраны на ненадлежащее обеспечение их работы поступили в апреле. Депутат написал запрос в прокуратуру, которая в итоге «подтвердила худшие опасения».

«Чего у спасателей было в избытке, это оптимизма. Остальным начальство их обделило», — отметил Альшевских.

Из ответа прокуратуры следует, что проверяющие нашли в подразделениях неисправную технику для тушения пожаров, а также зафиксировали отсутствие снаряжения и инвентаря. Работникам не в полном объеме выдавались пайки и средства индивидуальной защиты, среди которых обнаружились просроченные.

При этом нарушений в части оплаты труда не выявлено.

«Знаю, что после скандала руководство Авиалесоохраны взялось за ум. Надзорное ведомство проследит, чтобы впредь нарушений законодательства не было», — написал депутат Альшевских.

В апреле зарплату сотрудников уральской авиабазы Авиалесоохраны в размере 20 тысяч рублей признали законной. Глава профсоюза спасателей Дмитрий Ревус, выступая перед Общественной палатой региона, подчеркивал, что «ни о какой забастовке свердловчан речи не идет».

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