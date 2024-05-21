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Пашинян встретился с замглавы ЦРУ

Пашинян провел встречу с замглавы ЦРУ Коэном

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Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin/Reuters

Премьер-министр Армении встретился с замглавы Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Дэвидом Коэном, стороны обсудили вопросы международной повестки и армяно-американских отношений. Об этом сообщается на сайте правительства Армении.

«Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию, возглавляемую заместителем главы Центрального разведывательного управления США Дэвидом Коэном», — говорится в сообщении.

До этого глава министерства обороны Армении Сурен Папикян и посол США Кристина Куинн продлили соглашение в сфере противодействия распространению оружия массового уничтожения.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия ждет от Армении четкой реакции и дезавуирования в связи с информацией о военно-политических договоренностях с США и Европейским союзом на встрече в Брюсселе 5 апреля. По ее словам, российская сторона не будет удивлена, если выяснится, что планы, предполагающие переориентацию критически важной инфраструктуры Армении, на самом деле навязывали Еревану в ходе встречи в Брюсселе.

Ранее экс-советник Госдепа США назвал лучших гарантов безопасности Армении.

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