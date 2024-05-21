В Европе признали, что регион еще не достиг полной независимости от российской энергетики

Евросоюз еще не достиг полной независимости от российских поставок энергоносителей, признал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Его слова приводит ТАСС.

«Мы все еще импортируем какое-то количество [газа]. Но мы больше не испытываем прежнее давление», — отметил спикер.

При этом ЕС не планирует просить Киев продлить договор о транзите российского газа через территорию Украины. Срок соглашения истекает в конце текущего года.

Некоторые европейские страны активнее других закупают российский газ. Так, по итогам первых четырех месяцев 2024 года Россия сохранила за собой второе место по поставкам СПГ в Испанию.

До этого сообщалось, что Болгария хочет получить от «Газпрома» €400 млн за полную остановку поставок газа.

Ранее экс-глава МИД Австрии оценила, сколько времени понадобится ЕС на отказ от российского газа.