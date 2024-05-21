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В Европе признали, что регион еще не достиг полной независимости от российской энергетики

ЕК: Евросоюз еще не добился полной независимости от России в области энергетики

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Depositphotos

Евросоюз еще не достиг полной независимости от российских поставок энергоносителей, признал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Его слова приводит ТАСС.

«Мы все еще импортируем какое-то количество [газа]. Но мы больше не испытываем прежнее давление», — отметил спикер.

При этом ЕС не планирует просить Киев продлить договор о транзите российского газа через территорию Украины. Срок соглашения истекает в конце текущего года.

Некоторые европейские страны активнее других закупают российский газ. Так, по итогам первых четырех месяцев 2024 года Россия сохранила за собой второе место по поставкам СПГ в Испанию.

До этого сообщалось, что Болгария хочет получить от «Газпрома» €400 млн за полную остановку поставок газа.

Ранее экс-глава МИД Австрии оценила, сколько времени понадобится ЕС на отказ от российского газа.

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