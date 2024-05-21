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Экс-солистка SEREBRO раскритиковала ботокс

Певица Ольга Серябкина заявила, что ботокс не молодит женщин

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seryabkina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ольга Серябкина раскритиковала в Telegram-канале процедуры «омоложения».

Серябкина уверена, что женщину не молодит ботокс, филлеры и похожие процедуры. Более того, по ее мнению, чем больше дама пользовалась подобными услугами, тем старше она выглядит. Артистка выделила наиболее важным поддержание стройной фигуры в любом возрасте. Она считает, что лишний вес «не идет в плюс по всем показателям» после 40 лет.

«Согласна. Красоту и молодость точно не хочется отпускать, а наоборот … с годами еще сильнее держать. И это понятно. Это нормально. И я в том числе. Я говорю о том, что не все, что нам говорят — работает, и плюс не все, что работает сейчас не имеет побочки и через время выглядит также хорошо. Филлеры вообще зло», — заключила артистка.

Серябкина стала известной после работы в группе SEREBRO. Артистка является автором многих песен коллектива, включая такие хиты, как «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя», «Я тебя не отдам». В 2018-м певица покинула группу. В 2019-м она выпустила сольный альбом «Косатка в небе».

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