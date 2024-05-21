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В Госдуме РФ одобрили досрочное прекращение депутатских полномочий Ямпольской

ГД РФ досрочно прекратила полномочия Ямпольской из-за ее перехода на другой пост

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Государственная дума РФ провела пленарное заседание, в ходе которого приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий парламентария Елены Ямпольской. Об этом пишет РИА Новости.

В материале отмечается, что основанием для прекращения действия депутатского мандала Ямпольской послужило ее письменное заявление с соответствующей просьбой. При этом в ходе заседания спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин поблагодарил коллегу за работу на посту председателя комитета по культуре, назвав ее замечательным человеком и ответственным руководителем.

«На самом деле, коллеги, очень непростой комитет, и для того, чтобы состояться в должности руководителя такого комитета, надо многое сделать, и работая с сообществом, и работая с депутатами, потому что все талантливые люди, все творческие, но у Елены Александровны получалось», — подчеркнул председатель ГД РФ.

Он выразил надежду, что Ямпольская будет так же хорошо справляться с обязанностями на новом посту.

14 мая президент страны Владимир Путин подписал указ о назначениях на руководящие должности в администрации главы государства. В том числе российский лидер сделал Ямпольскую одним из своих советников.

Ранее в ГД РФ рассказали, кто получит депутатский мандат Ямпольской.

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