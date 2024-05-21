На Аляске лосиха затоптала мужчину, пытавшегося сфотографировать детенышей

Житель Аляски подвергся нападению лосихи, когда пытался сфотографировать ее детенышей. Об этом сообщает Associated Press.

70-летний житель Аляски увидел новорожденных лосят во время прогулки по лесу недалеко от города Хомер. Из кустов выбежала разъяренная лосиха и напала на фотографа.

Мужчину с тяжелыми травмами спустя несколько часов нашли местные жители, на место были вызваны экстренные службы, но медики не смогли спасти пожилого человека. Полицейские пришли к выводу, что лосиха могла ударить мужчину копытами и растоптать его.

Как отмечает издание, на Аляске насчитывается до 200 000 лосей, когда численность населения штата — около 737 000 человек. Обычно животные не агрессивны, если их не провоцировать, самка лося может напасть на человека, если он подойдет слишком близко к ее потомству.

До этого сообщалось, что в московском парке «Лосиный остров» лось набросился на двух владелиц собак, которые гуляли с питомцами. Москвички шли по парку с собаками, животные бегали вокруг хозяек без поводков. К ним неожиданно вышел лось, животное начало нападать на женщин, лось пытался бить их копытами и не давал скрыться. Пострадавших нет, вероятнее всего, сохатый защищал свою территорию, а возможно, был чем-то напуган.

Ранее лось напал на автомобиль, который ехал за ним по лесной дороге.