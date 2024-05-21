Путин раскрыл главную экологическую проблему Калмыкии

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым назвал серьезной экологической проблемой процесс опустынивания земель в Калмыкии. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Экологические проблемы есть серьезные. <…> я имею в виду опустынивание», — отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что в одиночку республика не сможет решить этот вопрос.

Хасиков в свою очередь, отметил, что власти республики совместно с федеральным институтом уже «разработали программу». Он попросил Путина поддержать решение, чтобы все экспериментальные работы, по крайней мере, базовые работы, все-таки начались «именно в Калмыкии». Глава региона пообещал делиться наработками с другими российскими областями, где есть проблема опустынивания.

До этого стало известно, что в республике с 28 мая заработает аэропорт Элисты, который был закрыт последние два года. Информацию об этом подтвердил в ходе своего выступления на пленарном заседании в Госдуме исполняющий обязанности главы Минтранса Виталий Савельев.

Ранее глава Калмыкии отказался от участия в форуме «Россия» из-за взрывов в Элисте.