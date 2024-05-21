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Зеленский высказался о своих президентских полномочиях

Зеленский заявил, что его президентский срок еще не закончился

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что срок его полномочий на посту президента страны еще не закончился. Его слова приводит Reuters.

«Мои пять лет [в должности президента] еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются», — указал он.

Зеленский также отказался оценивать свою работу на посту главы государства, поскольку «это не очень этично».

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

17 мая президент России Владимир Путин заявил, что проблема легитимности Зеленского после 20 мая будет иметь серьезное значение для России в случае, если дело дойдет до подписания договоренностей, так как документы необходимо подписывать с легитимной властью.

В ООН заявили, что Зеленский остается для них «человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером».

Ранее украинцы потребовали отправить Зеленского на фронт после окончания президентского срока.

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