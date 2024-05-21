Бузова объяснила, почему не создает продюсерский центр

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в беседе с NEWS.ru, что пока не планирует создавать собственный продюсерский центр.

Бузова объяснила, что пока не достигла такого уровня, когда «могла бы успокоиться сама». Артистка считает нечестным помогать другим, пока сам не все достиг и не понимаешь тонкости своей профессии. Певица не хочет «просто так брать деньги» и «выкачивать» их из честных людей, которые верят в мечту. Телеведущая уверила, что никогда не будет так делать.

Бузова заявила, что никогда не запускала различные марафоны, которые «кидают людей на деньги».

«Я понимаю, что у меня огромный кейс и багаж знаний, но мне пока хочется развиваться самостоятельно. Когда-нибудь, возможно, я смогу к этому прийти. Когда я остановлюсь. Слова «устать» и «остановиться» в моем графике нет, поэтому пока нет. Мне кажется, каждый должен заниматься своим делом», — заключила певица.

15 мая Бузова отпраздновала 20-летнюю карьеру на телевидении, устроив масштабное мероприятие. На нем она повторила свой образ, в котором впервые посетила лобное место на шоу «Дом-2».

Ранее Виктория Боня заявила, что ей приятно танцевать под песни Бузовой.