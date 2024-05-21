Путин анонсировал увеличение числа участников программы «Время героев»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым рассказал о кадровой программе для участников СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу», — сказал российский лидер.

Накануне первые участники программы «Время Героев» получили отчеты о результатах отборов. Первые 83 человека начнут свое обучение 27 мая.

В конце февраля Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, анонсировал запуск кадровой программы «Время героев», которая нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Так будет сформирована новая управленческая элита, заинтересованная в укреплении суверенитета собственного государства. К такому выводу пришел военный корреспондент Семен Пегов.

Ранее Герой России Эдуард Казымов стал одним из участников программы «Время Героев».