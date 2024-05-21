На Украине депутаты заблокировали трибуну и сорвали заседание Рады

Депутаты Верховной рады Украины от партий «Европейская солидарность» и «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) заблокировали трибуну и сорвали заседание парламента республики. Об этом сообщает локальная газета «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Согласно информации канала, члены кабинета министров потребовали создать комиссию по расследованию постройки фортификационных сооружений и вынести на рассмотрение нашумевший законопроект о запрете Украинской православной церкви (УПЦ). Однако после отказа исполнить их запрос, депутаты заблокировали трибуну, а председатель совещания закрыл заседание Рады.

В октябре депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская cолидарность» Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что во время потасовки на заседании парламента ему порвали брюки. По его словам, брюки порвал другой депутат — Николай Тищенко.

До этого во время заседания Верховной рады между несколькими законодателями произошел конфликт.

Ранее политолог прокомментировала драку в Раде.