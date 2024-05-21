Арестован экс-командующий 58-й армией, его подозревают в краже металла для линии обороны

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу рассматривалось в 235-м Гарнизонном военном суде.

До этого следственные органы обратились в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством о заключении под стражу начальника Главного управления кадров министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова в рамках уголовного дела.

Telegram-канал «Рыбарь» также писал, что в Минобороны России ведутся следственные действия, в том числе в отношении людей, которые так или иначе связаны с «неприятными эпизодами».

12 мая президент России Владимир Путин объявил о смене министра обороны, назначив Сергея Шойгу, который занимал этот пост с 2012 года, новым секретарем Совета безопасности. На его место президент выдвинул кандидатуру Андрея Белоусова, не имеющего никаких связей с армией. С чем связаны кадровые перестановки, почему Путин предлагает на пост главы МО экономиста и какие задачи стоят перед Белоусовым — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главный кадровик Минобороны обжаловал арест.