Молдавия и ЕС заключили соглашение по безопасности и обороне

Евросоюз и Молдавия заключили соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Молдавия стала первой страной, заключившей партнерское соглашение по безопасности и обороне с Европейским союзом», — отметил Боррель.

По его оценке, соответствующее соглашение «повысит устойчивость» Молдавии. Оно позволит совместно работать над решением общих проблем в области безопасности, повысить эффективность взаимодействия сторон и изучить новые области сотрудничества Молдавии и Европейского союза, добавил он.

До этого парламент Молдавии утвердил дату референдума о европейской интеграции Кишинева на 20 октября. За соответствующее решение проголосовало 55 депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), 20 представителей оппозиции воздержались, еще один парламентарий проголосовал против.

Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что в 2030 году страна должна стать членом Евросоюза.

Ранее оппозиция Молдавии объявила о запуске кампании против вступления в ЕС.