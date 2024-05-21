Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молдавия и ЕС заключили соглашение по безопасности и обороне

Боррель: ЕС и Молдавия заключили соглашение в области безопасности и обороны

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

Евросоюз и Молдавия заключили соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Молдавия стала первой страной, заключившей партнерское соглашение по безопасности и обороне с Европейским союзом», — отметил Боррель.

По его оценке, соответствующее соглашение «повысит устойчивость» Молдавии. Оно позволит совместно работать над решением общих проблем в области безопасности, повысить эффективность взаимодействия сторон и изучить новые области сотрудничества Молдавии и Европейского союза, добавил он.

До этого парламент Молдавии утвердил дату референдума о европейской интеграции Кишинева на 20 октября. За соответствующее решение проголосовало 55 депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), 20 представителей оппозиции воздержались, еще один парламентарий проголосовал против.

Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что в 2030 году страна должна стать членом Евросоюза.

Ранее оппозиция Молдавии объявила о запуске кампании против вступления в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами