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Тюменку позвали замуж сразу после ДТП с фонарным столбом

Shot: в Тюмени девушку позвали замуж сразу после ДТП с фонарным столбом

В Тюмени 23-летнюю девушку позвали замуж сразу после того, как она попала в ДТП с фонарным столбом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, на автомобиль россиянки, которая ехала на защиту диплома в учебное заведение, упал фонарный столб. Девушка чудом не пострадала.

После аварии девушка улыбалась и хохотала. По ее словам, ей дали небольшую отсрочку к защите диплома и теперь у нее будет больше времени, чтобы подучить материал.

После ДТП на место происшествия прибыл избранник девушки. Молодой человек встал на колено и сделал участнице аварии предложение руки и сердца — девушка согласилась. Видео публикует 72.RU.

До этого россиянин сделал предложение руки и сердца в московском метро и попал в изолятор. Он разложил складные стол и стулья, достал еду и безалкогольный напиток, а затем встал на колено.

Ранее пьяный подросток взял машину родителей и устроил аварию, пострадали 5 несовершеннолетних.

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