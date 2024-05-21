В Армении предложили обложить церковь налогами

Председатель армянского парламента Ален Симонян заявил о необходимости пересмотреть отношение к налогообложению церкви в стране на фоне протестов в Ереване, которые возглавляет архиепископ Баграт Галстанян. Об этом сообщает ТАСС.

«Необходимо обсудить, почему церковь не платит налоги, и вообще с юридической точки зрения нужно пересмотреть, что ставит священника... выше, чем обычного бизнесмена», — сказал Симонян во время правительственного заседания.

С 9 мая в центре Еревана у здания правительства проходят митинги с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.

10 мая Баграт Галстанян, который стал одним из тех, кто возглавил акцию протеста, призвал жителей Армении перекрывать улицы по всей стране.

Ранее в Армении оценили вероятность отставки Пашиняна.