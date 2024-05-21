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Стали известны планы «Краснодара» на летнюю трансферную кампанию

«Евро-Футбол.Ру»: «Краснодар» летом планирует усилить центр поля

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Виталий Тимкив/РИА Новости

«Краснодар» в предстоящее летнее трансферное окно планирует усилить центр поля. Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, руководство «быков» планирует пригласить в команду футболиста, выполняющего роль центрального полузащитника. При этом конкретные имена претендентов пока не называются.

«Краснодар» борется за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). За тур до конца чемпионата подопечные Мурада Мусаева замыкают тройку лучших с активом 53 очка. Возглавляют турнирную таблицу игроки московского «Динамо», набрав 56 очков и на два балла опережая идущий вторым петербургский «Зенит».

В заключительном туре чемпионата России «Динамо» сразится с «Краснодаром» — 25 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени на стадионе «Краснодар». Южане реализовали на игру все 35 тысяч билетов, ожидается аншлаг.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес описал уходящего из футбола Крооса одним словом.

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