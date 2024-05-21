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Алена Апина заявила о намерении судиться с создателем «Комбинации» из-за песен

Певица Алена Апина заявила о суде с основателем «Комбинации» из-за фонограммы

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Алена Апина заявила о намерении подать в суд на основателя «Комбинации» Виталия Окорокова из-за группы «Russian Girls». Об этом пишет «Пятый канал».

Исполнительница обнаружила, что на выступлениях группы, которая поет хиты «Комбинации» после разрешения от Окорокова, звучит якобы ее фонограмма, записанная с другой экс-солисткой Татьяной Ивановой. Артистки из «Russian Girls» — Самара Кадырова и Яна Полянская — уверяют, что не использовали голос Апиной.

«Я что, пойду сейчас и буду вылавливать их в каких-то клубах, банях, где они там работают. И буду говорить: «Ай-ай-ай, вы что же делаете, девочки?». Огромные состоявшиеся девицы. Я понимаю, что они делают», — высказалась Апина.

Звезда посовещалась с адвокатами и заверила, что собирается отстаивать свое право на интеллектуальную собственность в суде. Апина пожаловалась, что Окороков не только не отчисляет им с Ивановой дивиденды за использование песен и фонограммы, но и запрещает им исполнять песни «Комбинации».

Ранее Алена Апина пожаловалась, что ей не дали сняться в сериале про «Комбинацию».

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