Стали известны новые детали расследования трагедии с Мэттью Перри

Американская полиция ищет людей, продавших актеру Мэттью Перри (1969-2023) ставшие для него последними в жизни наркотики. Об этом сообщает TMZ.

В частности, были допрошены некоторые звезды Голливуда, которые могут вывести правоохранителей на дилеров. Источники издания не называют фамилий опрошенных знаменитостей, однако отмечают, что все они употребляли наркотики или страдали от наркотической зависимости.

Полицию интересует, кто продал Перри кетамин.

Мэттью Перри не стало 28 октября 2023 года, ему было 54 года. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление наркотиков, которое привело к сердечному приступу.

Накануне актриса Кортни Кокс рассказала, что к ней является призрак ее коллеги по сериалу «Друзья» Мэттью Перри.

«Я благодарна, что мне повезло работать так близко с ним много лет. Он часто посещает меня, если поверите», — говорит 59-летняя звезда.

В марте 2024 года были названы наследники Мэттью Перри. Объем его трастового фонда составляет $1 млн, и на получение средств из него могут рассчитывать отец актера Джон Перри, его мать Сюзанна Моррисон и сестра Кейтлин Моррисон, а также бывшая девушка — волейболистка Рейчел Данн.