Протестующие в Минске вышли к зданию Минобразования
В Минске участники протестных акций вышли к зданию Министерства образования. Об этом сообщает Telegram-канал TUT.BY.
Люди приняли участие в акции для поддержки учителей, которых президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал увольнять за поддержку протестов.
К местам скопления людей прибыла военная техника, которая передвигается кругами по улице Советской.
При появлении техники участники протестов начали кричать «Трибунал!».
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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