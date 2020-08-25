Протестующие в Минске вышли к зданию Минобразования

В Минске участники протестных акций вышли к зданию Министерства образования. Об этом сообщает Telegram-канал TUT.BY.

Люди приняли участие в акции для поддержки учителей, которых президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал увольнять за поддержку протестов.

К местам скопления людей прибыла военная техника, которая передвигается кругами по улице Советской.

При появлении техники участники протестов начали кричать «Трибунал!».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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